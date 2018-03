Dit weekend in Groningen: eitje vangen en terug naar de prehistorie

Drie dagen weekend staan voor de meeste Groningers voor de deur. Uiteraard een weekend vol eitjes, paashazen en paastradities.

1) Neutenschaiten

Neutenschaiten mag niet ontbreken in dit overzicht. Op diverse plekken kun je kennismaken met deze vorm van volksvermaak. Bijvoorbeeld zaterdag vanaf 14 uur bij Party Centrum Finnewold in Finsterwolde. Of op Tweede Paasdag bij het Veenkoloniaal Museum in Veemda. 'Wie schiet dik en wie schiet dun?' is dan de vraag vanaf 13.30 uur.

2) Pas op voor Taartrovers

Gedurende het hele weekend is het Groninger Forum het domein van kinderen van 2 tot 9 jaar. Vrijdagavond ging het Taartrovers Film Festival van start. Tot en met maandag worden er diverse films vertoond en zijn er workshops. Het thema dit jaar is 'Lettersoep & Prentenkoek', een ode aan het kinderboek. Alle ins en outs staan op de website van het Groninger Forum.

3) Terug naar de prehistorie

Je eigen bijl, speer of mes maken van vuursteen. De kans dat je dit regelmatig doet, is klein. Tijdens de Kristalbeurs in Sporthal De Brug in Groningen krijg je de kans dit een keertje te doen. De Groningse Geologische vereniging Het Kristal laat Tweede Paasdag van 10 tot 17 uur alles zien op het gebied van edelstenen, fossielen en mineralen.

4) Ei Ei Westerkwartier

In Marum wordt Pasen gevierd met Ei Ei Westerkwartier. Bij Stichting Ezelpark & Kamelen is van 10 tot 17 uur van alles te doen. Van Clown Marco tot paardje rijden. Het is niet de enige plek in het Westerkwartier waar Pasen centraal staat. Waar allemaal? Dat staat op de webstee van het evenement op Tweede Paasdag.

5) Hier, vang!

Woon je niet in het Westerkwartier, dan zijn er nog tal van mogelijkheden om je te vermaken met Pasen. Zo is maandag vanaf 14 uur het Eiervangkampioenschap bij Café De Middelhorst in Haren en in Midwolda wordt er op landgoed Ennemaborg met gps gezocht naar eieren.

O ja, en er is ook vast wel een paasvuur in de buurt. Op zondag zijn er 17 in onze provincie, op maandag 14. Bekijk hier het overzicht.