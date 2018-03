Gewenste versterking op komst voor brandweerpost Wagenborgen

De brandweerpost in Wagenborgen kampt met een tekort aan vrijwilligers en zoekt naar versterking. Ook verslaggever Beppie van der Sluis nam de proef op de som, maar vermoedelijk blijft het bij een eenmalige ervaring.

Ploegchef Martijn Brons van de blusgroep in Wagenborgen vermoedt dat er een tekort aan brandweerlieden is omdat de jeugd tegenwoordig voor andere hobby's kiest. 'Daarnaast is ook niet zo dat je alleen maar een paar brandjes moet blussen, we komen ook in actie bij verkeersongevallen', zegt hij.

Probleem

De brandweerpost in het dorp wordt momenteel bemand door zestien vrijwilligers, waarvan zes op de wagen. 'Dat is precies voldoende. Maar als één daarvan wegvalt, hebben we meteen een probleem. Daarom zijn extra vrijwilligers meer dan welkom.'

'Honderd procent score!'

Donderdagavond hield de brandweerpost een open oefenavond om nieuwe vrijwilligers te werven in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. En die opzet slaagde, tot tevredenheid van Brons. 'Er waren drie mensen die ons dolgraag willen versterken en zij gaan nu alle drie een sollicitatieprocedure in. Een honderd procent score dus!', klinkt het optimistisch.