Getroffen pluimveehouder kan binnenkort weer aan de slag

'Ik heb wel een traantje gelaten', vertelt pluimveehouder Janko Postma. Zijn bedrijf werd eind februari geruimd, vanwege een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Nu, een maand later, kijkt hij alweer vooruit.

Postma loopt richting een grote witte garagedeur waarop nog gele resten van purschuim zitten. Op 26 februari was dat purschuim nodig om al zijn 36.000 kippen te vergassen. Rustig trekt Postma de garagedeur open.

Schone stal

'Het is nu een schone stal die klaar is om nieuwe kippen te ontvangen', vertelt Postma. Drie stallen zijn leeggehaald en ontsmet. De enige tastbare herinnering is een grote bult met mest, afkomstig van de besmette kippen. De broei moet ervoor zorgen dat de schadelijke bacteriën gedood worden.

'Het besef van wat er precies was gebeurd, kwam pas een paar dagen later. Ik vond dat wel lastig als kippenboer. Gelukkig had ik steun van mensen om mijn heen, zoals mijn vrouw.'

Twee weken niet de stal in

Het duurde twee weken voordat Postma weer in zijn stallen mocht komen. Ook dat was moeilijk voor hem: 'Elke dag als ik in de stal kwam hoorde ik de mooie kakelende kippen en in één keer was het leeg. In het begin was dat voor mij wel heel vervelend'.

Sinds dat de besmetting is geconstateerd gold er een vervoersverbod. Vrijdag is die weer opgeheven, maar dat betekent nog niet dat de pluimveehouder direct weer aan de slag kan. Op 1 mei is hij er helemaal klaar voor. Dan komen de nieuwe kippen en begint een nieuw hoofdstuk voor pluimveehouder Postma.

