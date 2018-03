Hongerstaker Jannie Knot onderbreekt hongerstaking

'Ze moet zorgen voor haar kind, dat het syndroom van down heeft. Daarom onderbreekt hongerstaker Jannie Knot voor een paar dagen de hongerstaking.' Dat zegt woordvoerder Inez Witjes.

Knot is met Jan Holtman in hongerstaking bij het Centrum voor Veilig Wonen in Appingedam. De twee vinden dat slachtoffers van de aardbevingen in onze provincie beter en sneller geholpen moeten worden.

Onderbreking tot woensdag

'De NAM krijgt tot woensdag om aan de verplichtingen te voldoen. Als het bedrijf dat niet doet, gaat Jannie dan weer verder met de hongerstaking', vervolgt Witjes. 'Holtman gaat gewoon door met de hongerstaking.'

'Er is nog niet één eis ingelost. Er zijn wel toezeggingen gedaan, maar het vertrouwen is weg. Het geld moet eerst op de rekening staan, dan zien we verder.'

Lees ook:

- Hongerstakers in Appingedam houden vol, maar: 'dit is gigantisch heftig' (update)

- Dit gebeurt er in het lichaam van een hongerstaker

- Burgemeester Appingedam bezoekt hongerstakers