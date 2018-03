Auto raakt van weg; 'bestuurder agressief tegen hulpdiensten'

Een auto is vrijdag aan het begin van de avond van de weg geraakt. De bestuurder raakte bekneld in de auto. Dat gebeurde op de N33 ter hoogte van Meeden.

De bestuurder kon door de hulpdiensten bevrijd worden via de kofferbak. Volgens een getuige ontstond er in de ambulance een gevecht tussen de bevrijde man en de hulpdiensten, en is er mogelijk drank of drugs in het spel.

Een ambulance bracht onder politiebegeleiding de man naar het ziekenhuis.