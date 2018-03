Zeefuik ontmoet oude club: 'We gaan het elkaar niet makkelijk maken'

Deyovaisio Zeefuik voor FC Groningen in actie in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. (Foto: JK Beeld)

De ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax heeft een speciaal tintje voor Deyovaisio Zeefuik. Hij kwam in de winterstop op huurbasis over van de Amsterdammers en speelt zondag hoogstwaarschijnlijk tegen zijn oude club.

De vleugelverdediger sprak in de aanloop naar de wedstrijd met Ajax-aanvaller Klaas-Jan Huntelaar. 'Klaas-Jan is echt m'n maatje', zegt Zeefuik met een brede grijns. 'Maar we gaan het elkaar niet makkelijk maken zondag, daar zijn we het allebei wel over eens.'

Optie tot koop

Sinds zijn komst in het Noordlease Stadion kan Zeefuik onder Ernest Faber op een basisplaats rekenen. Bovendien valt de 20-jarige Amsterdammer bij het merendeel van de fans in de smaak door zijn harde werklust. FC Groningen heeft bij de huurovereenkomst een optie tot koop bedongen op de Ajacied. De grote vraag is of de FC deze straks zal lichten.

Gewaardeerd

'De club weet wat ik kan, dus het is zeker een optie om in Groningen te blijven', legt Zeefuik uit. Daarnaast begint hij zich steeds beter thuis te voelen in het Noorden. 'Groningen is wel wat ver van alles, maar ik word hier gewaardeerd en zit in een mooie stad met goede mensen om mij heen.'

