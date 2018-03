'Flinke klappen' vallen bij vechtpartij binnenstad

Bij een vechtpartij in de Groninger binnenstad zijn zaterdagmorgen zes mannen aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie vielen er bij het gevecht 'flinke klappen'.

De groep ging rond negen uur in de ochtend met elkaar op de vuist. Na de vechtpartij is een aantal mannen naar de eerste hulp gebracht met lichte verwondingen.

De politie tast nog in het duister over de aanleiding van het gevecht. De mannen worden nog verhoord. Vanwege het onderzoek is de Pelsterstraat tussen de Bruine Ruiterstraat en het Gedempte Zuiderdiep enige tijd afgezet.