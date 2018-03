'Nieuwe bestemming Groningen Airport Eelde is maximaal 80 minuten vliegen'

'Het wordt waarschijnlijk geen hub-bestemming, het gaat bijna zeker om een plaats in Zuid-Europa en het is maximaal 1 uur en 20 minuten vliegen.' Dat verwacht commercieel manager Bowy Odink van Groningen Airport Eelde over de beloofde nieuwe bestemming.

Vliegmaatschappij Nordica zoekt een nieuwe bestemming voor het vliegveld omdat Brussel werd geschrapt, ver voordat de eerste vlucht was vertrokken.

Tipjes van de sluier

Odink weet nog niet wanneer de nieuwe bestemming bekendgemaakt wordt, maar hij licht wel een aantal tipjes van de sluier op. Hij legt uit: 'Sinds 26 maart staat er een vliegtuig van Nordica gestationeerd bij ons. Dat toestel doet de dagelijkse lijnvluchten naar Kopenhagen en München.'

'Max. 1 uur en 20 minuten vliegen'

'In de middag staat het toestel dan hier niets te doen. In die tijd kan het naar een andere bestemming vliegen. Maar dat betekent wel dat de bestemming maximaal één uur en twintig minuten vliegen kan zijn, want 's avonds staat de Kopenhagen-vlucht weer op het schema.'

'Je zou dan zeggen: Zet een passer op Eelde op de kaart en trek een cirkel, dan blijven er genoeg vliegvelden over. Maar het ligt wat gecompliceerder', vervolgt Odink.

'Zuidoost-Europa'

'We vliegen al twee keer per dag naar Kopenhagen, dus het noorden heeft niet zoveel zin. Daarnaast vliegen we drie keer per dag naar Londen, dus die kant op ook niet. Ook vliegen we sinds deze week naar München. Dan hou je eigenlijk het zuidoosten van Europa over, maar belangrijk is dat het een bestemming is waar noordelingen heen willen. Dat is een uitdaging.'

Nieuwe hub-verbinding?

Odink verwacht niet dat het opnieuw om een hub-verbinding zal gaan. 'We hebben Kopenhagen en München al als hub-verbinding. En vanaf Londen Southend kun je ook naar allerlei andere bestemmingen. Heeft dat dan nog wel meerwaarde? Of moet je naar een bestemming vliegen waar mensen bewust heen willen, een zogenaamde point-to-point-bestemming.'

Wanneer er uitsluitsel komt, weet Odink niet. 'Ik durf niet te zeggen of dat deze week of deze maand is. Voorop staat dat Nordica de beslissing neemt. Maar wij zijn uiteraard wel constant met ze in overleg om ze te adviseren.'

Nordica is niet bereikbaar voor commentaar.

