Twee lichamen gevonden in woning Nieuwe Pekela (Foto: Patrick Huisman/Huisman Media)

In een huis aan de Kienholt in Nieuwe Pekela zijn zaterdagmorgen twee lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De vondst werd rond half twaalf gedaan.

De directe omgeving van de woning is afgezet. In de straat wordt forensisch onderzoek gedaan.