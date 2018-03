GHHC volop terug in de race om lijfsbehoud na eerste seizoenszege in degradatiekraker

De hockeysters van GHHC hebben zaterdagmiddag voor de eerste overwinning van het seizoen gezorgd door Nijmegen op eigen veld met 3-2 te verslaan. Fieke Hoff maakte vlak voor tijd, bij een 2-2 tussenstand, het beslissende doelpunt.

Door deze zege doen de Groningse vrouwen de laatste plaats over aan Nijmegen en doen weer volop mee in de strijd om lijfsbehoud.

Spanning

Het was een razend spannende wedstrijd in Nijmegen. De ploeg van coach Marc Materek ging met een 2-1 voorsprong de rust in, moest na de onderbreking de gelijkmaker incasseren en net toen het leek dat het bij een gelijkspel zou blijven sloegen de gasten toch toe.

In de blessuretijd werd nog een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd vanwege afhouden van Willemijn Bos bij een strafcorner. De wedstrijd in Nijmegen begon niet goed voor GHHC want al na vier minuten spelen kwam Nijmegen op voorsprong door een velddoelpunt van Tessa Schoenaker.

Veerkracht

De geplaagde ploeg van coach Materek, tot nu toe werd er nog niet gewonnen en uit zestien duels slechts twee puntjes gepakt, ging niet bij de pakken neer zitten en draaide nog voor rust het wedstrijdbeeld volledig om met goed verzorgd veldspel.

Eerst was het Hedi Koning die na een half uur de gelijkmaker op het scorebord schoot en vlak daarna zorgde Fieke Hoff ervoor dat de Groningse vrouwen met een voorsprong de onderbreking in gingen.

Beslissing

Het eveneens in de problemen verkerende Nijmegen, elfde met slechts vijf punten, kwam uit een strafcorner van Klaartje Mientjes weer op gelijke hoogte. Beide ploegen gingen vervolgens op zoek naar de beslissende treffer en die viel deze keer in het voordeel van de gasten.

Hoff schoot de rebound binnen nadat de keeper van de thuisploeg nog redding bracht op een strafcorner van Willemijn Bos. Coach Materek gaf na afloop aan het meest trots te zijn op het sterk verbeterde veldspel van zijn ploeg na de winterstop en deze overwinning te zien als een rechtstreeks gevolg daarvan.

Spanning onderin

GHHC verlaat na deze overwinning de laatste plaats in de hoofdklasse en staat nu elfde met vijf punten uit zeventien wedstrijden. Nijmegen is laatste met net zoveel punten, maar heeft een duel meer gespeeld. Huizen heeft eveneens vijf punten verzameld en staat tiende. Het is dus razend spannend onderin.

De nummer twaalf degradeert rechtstreeks, de nummers elf en tien in de stand moeten play-outs spelen. Op tweede paasdag speelt GHHC de thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen Den Bosch. Een zware kluif want de Bosschenaren hebben de laatste 30 gespeelde uitduels niet verloren.

Lees ook:

- Hockeydames GHHC verliezen thuis van Laren

- GHHC geeft voorsprong uit handen en blijft hekkensluiter

- Bos kan verlies van GHHC niet voorkomen