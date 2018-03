Tennisclub geeft stoelen uit De Langeleegte een tweede leven

Tientallen stoelen uit stadion De Langeleegte hebben een tweede leven gekregen langs de baan van Tennisclub Veendam. Op de 44 stoelen zijn de namen van prominente oud-voetballers vereeuwigd.

Begin dit jaar zijn de tribunes aan de korte zijdes van De Langeleegte gesloopt. De stoeltjes waren afgeschreven. Tot leden van de tennisclub daar lucht van kregen.

Nooit vergeten

'We hebben in een dag tijd de hand weten te leggen op de stoelen', zegt Otto Faber van de tennisclub. 'Met ons klusteam hebben we alles weer opgeknapt.'

Faber was zelf een verstokt supporter van BV Veendam. En ondanks het faillissement van de club is hij dat eigenlijk nog altijd. 'BV Veendam was echt van het volk, dat zullen we nooit meer vergeten.'

Nienhuis, Cijntje en Nanninga

Door de naam van prominente oud-spelers en trainers aan de stoelen te koppelen, wil hij de herinnering aan zijn BV Veendam levend houden. Namen die op de stoeltjes staan zijn onder meer die van Henk Nienhuis, Angelo Cijntje, Joop Gall, Jan Korte, Boy Nijgh, Dick Lukkien, Henk de Haan, Dick Nanninga en Marnix Kolder.

Angelo Cijntje en de vrouw van wijlen Henk Nienhuis hebben de eerste twee stoelen onthuld. 'Ik vind het echt gaaf dat ze dit doen', zegt Cijntje er zelf over. Marnix Kolder noemt de stoelen een mooie manier om 'de herinnering aan BV Veendam levend te houden'.

V.l.n.r.: Marnix Kolder, Angelo Cijntje, Henk de Haan, Jan Korte en Joop Gall kijken toe.?

Onuitwisbare indruk

De naam van Wout Bosman staat ook op een van de stoelen. Zelf is de voormalig aanvaller van Veendam daar best verbaasd over. 'Ik heb hier slechts drie jaar gespeeld', zegt Bosman met een grijns. 'Maar blijkbaar heb ik een onuitwisbare indruk achtergelaten.'

Feest

De tennisclub onthulde de stoelen zaterdag op haar open dag. Dat was meteen de start van een feestelijk jaar, want de club bestaat dit jaar negentig jaar.