Nieuwe brandweerwagen voor Siddeburen

In Siddeburen loopt het hele dorp uit voor de open dag van de brandweer. De nieuwe brandweerwagen is te bewonderen en er zijn verschillende demonstraties.

De brandweerwagen was nodig omdat de brandweerploeg in Siddeburen sinds 2015 in een leenwagen rijdt. In januari 2015 raakte de brandweerwagen van de weg door gladheid. Hierbij kwamen ook een ambulance en een auto in een sloot terecht.



'Dit is gewoon fantastisch mooi', vertelt brandweerman Eric Moedt. 'Ik krijg gewoon kippenvel van deze nieuwe wagen'. De leenauto kreeg te veel mankementen en dus moest er voor Siddeburen een nieuwe wagen komen.

Heb jij ook een tip voor Expeditie Grunnen? Laat het ons weten via de Facebookpagina.

Lees ook:

- Hulpdiensten glijden de sloot in: zes gewonden