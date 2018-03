Minister: fracken mag bij Pieterzijl

(Foto: RTV Noord / Jan Been)

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft de NAM toestemming gegeven om op de locatie Pieterzijl Oost gas te winnen. De NAM mag daarbij ook het omstreden fracken gebruiken. Wethouder Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn is op zijn zachtst gezegd niet blij.

De gaslocatie ligt net over de Friese grens bij Warfstermolen in de gemeente Kollumerland. Het complex, dat door de NAM Pieterzijl Oost is genoemd, ligt aan de Leegsterweg achter de velden van voetbalvereniging De Lauwers. Het veld strekt zich uit onder het grondgebied van de gemeente Zuidhorn.

Zes jaar nodig

De NAM heeft berekend dat in het veld Pieterzijl Oost 294 miljoen kubieke meter aardgas zit. Met de gebruikelijke winningsmethode kan 158 miljoen kuub worden gewonnen. Via fracking kan dat oplopen naar 255 miljoen.

De NAM denkt zes jaar nodig te hebben voor de gaswinning op deze plek. Als einddatum wordt 2025 genoemd.

Methode

Fracking wordt gebruikt om de laatste resten gas uit een veld te pompen. Bij deze methode worden onder hoge druk water, chemicaliën en keramische korrels in de boorput gespoten. Daardoor komen er scheuren in het gesteente en komt het gas vrij.

Het water en de chemicaliën worden terug gewonnen en afgevoerd om te worden gereinigd, het zand blijft achter in de ondergrond.

Bezwaar aangetekend

De gemeenten Zuidhorn, Kollumerland, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, de provincies Groningen en Friesland en het Wettterskip Fryslân hebben in het verleden gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen de gaswinning vanaf deze locatie.

Daarbij ging het ondermeer om het risico op aardbevingen, bodemdaling, gevolgen voor de natuur en de mogelijke nadelige gevolgen van fracking voor mens en milieu. De gemeenteraad van Zuidhorn sprak zich in een motie unaniem uit tegen fracking.

'Kans op aardbevingen verwaarloosbaar'

Volgens Wiebes, die zich ondermeer baseert op onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), is de kans op aardbewegingen verwaarloosbaar en blijft de bodemdaling met twee centimeter binnen de perken.

Gevolgen voor gebouwen en infrastructuur zijn er nauwelijks volgens de minister. Ook heeft de gaswinning weinig tot geen invloed op de waterhuishouding in het gebied.

Voorwaarden

Voordat de NAM mag beginnen met de gaswinning moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijf bijvoorbeeld in kaart brengen welke voor bodembeweging gevoelige gebouwen in het gebied staan

Wethouder Henk Bakker van Zuidhorn: 'Het moge duidelijk zijn, dat we ons hier niet zomaar bij neerleggen, helemaal gezien het besluit van de minister dat de gaswinning terug moet naar nul. Ik ga ervan uit dat we weer als gezamenlijke overheden bezwaar indienen. '



Informatiebijeenkomst

Op donderdag 5 april is in het dorpshuis van Pieterzijl een informatiebijeenkomst over de gaswinning bij Pieterzijl Oost.

Het document met de toestemming is hier te vinden.

