Jong FC Groningen klopt ODIN '59, Arts dichtbij contractverlenging

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen ODIN '59 met 2-1 gewonnen. Het winnende doelpunt in Heemskerk viel tien minuten voor tijd en kwam tot stand door een eigen doelpunt van Mart Willemse namens de thuisploeg, die een schot via zijn lichaam van richting veranderde waardoor de bal in zijn eigen doel verdween

De zege voor de formatie van coach Alfons Arts was op basis van de kansen verhouding nipt verdiend, maar de trainer vond het baltempo aan de kant van zijn ploeg te laag. Tevens had zijn ploeg het moeilijk met het 5-3-2 systeem van de tegenstander.



Dichtbij contractverlenging

Arts is overigens dichtbij contractverlenging met FC Groningen. De club en de trainer hebben de intentie uitgesproken om met elkaar door te gaan. De verwachting is dat in de komende weken dit in een nieuw contract voor de oefenmeester zal resulteren.

Aantrekkelijk duel

In een aantrekkelijke eerste helft was de eerste grote kans voor de Groningers. Amir Absalem haalde na tien minuten spelen hard uit en raakte de paal. Namens ODIN kreeg Billy Tavares een mogelijkheid, hij schoot de bal net naast. Een kopbal van Lars Kramer namens de gasten werd na een half uur van de lijn gehaald.

Twee goals in twee minuten

De openingstreffer viel in de 44e minuut en kwam op naam van Tavares die wist te profiteren van een te korte terugspeelbal van Tim Riksman. Doelman Jan Hoekstra kwam hierdoor in een klutssituatie terecht waarna Tavares voor een leeg doel niet kon missen.

Lang kon de gastheer niet genieten van deze voorsprong want een minuut later was het alweer gelijk. Daniël Bouman kopte prachtig raak na een voorzet op maat van Absalem. Deze 1-1 was tevens de ruststand.

Eigen doelpunt

In de tweede helft kregen de Groningers, op een slecht bespeelbaar kunstgrasveld, ook de nodige kansen. Zo misten Marijn Ploem en Robbert de Vos, met een gevaarlijke kopbal, kansen op de tweede treffer.

ODIN verdedigde zich kranig en was zelf af en toe ook gevaarlijk, maar kreeg met het eigen doelpunt in de 80e minuut alsnog het deksel op de neus.

Hectische slotfase

De verdediging van de groen-witten hield in de af en toe hectische slotfase, waarin doelman Barry van Dijk van de thuisploeg bij twee corners nog mee naar voren trok, stand waardoor de drie punten veilig werden gesteld.

Stand en programma

Jong FC Groningen stijgt door deze overwinning naar de vijfde plaats in de derde divisie met 42 punten uit 24 wedstrijden. Op Tweede Paasdag komt FC Groningen onder 23 opnieuw in actie. Dan staat de uitwedstrijd tegen ACV op het programma.

De Assenaren strijden tegen degradatie, de ploeg van coach Arts is nog volop in de race voor een periodetitel. Aftrap in Assen om 14:30 uur.



