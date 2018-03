Expeditie Grunnen: 't Kon Amper

De jeugdsoos in Schildwolde was een plek waar jongeren, maar ook ouderen zich konden vermaken. Na de brand in juli 2017 was er geen ontmoetingsplek meer voor de bewoners van Schildwolde.

Vandaag is er een noodgebouw voor jeugdsoos 't Kon Amper geopend. 'Het dorp was ontwricht', vertelt Piet Keijzer. 'De opening van het noodgebouw is dan ook een groot feest met een kermis erbij.'

