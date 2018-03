Deel dit artikel:











Ernstig gewonde man aangetroffen op straat; twee mannen aangehouden(update) (Foto: De Vries Media) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

In de Platinalaan in de stad Groningen is zaterdagavond rond kwart voor zeven een ernstig gewonde man aangetroffen op de straat.

Volgens de politie is de man vermoedelijk het slachtoffer van een geweldsincident. De hulpdiensten zijn bezig met hulpverlening aan de man. De politie is begonnen met een onderzoek. De politie meldde om tien over zeven dat er twee verdachten zijn aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het geweldsincident. Ze werden in de omgeving aangehouden waar de gewonde man is aangetroffen. Over de verwondingen van de man of de toedracht, is nog niets bekend.