Brandlucht geroken op meerdere plaatsen in provincie

Op verschillende plaatsen in de provincie Groningen is zaterdagmiddag en -avond een brandlucht te ruiken. Op sommige plaatsen staat het blauw van de rook.

Dit komt door paasvuren in Duitsland, in combinatie met de oostenwind. 'We hebben hier ieder jaar last van. Ik dacht dat ze net zoals hier in de avond beginnen, maar blijkbaar ontsteken ze de paasvuren in Duitsland eerder', zegt weervrouw Harma Boer.

'Alles wat daar brandt krijgen we hier te ruiken. Wat ook een rol speelt, is dat het hout dat wordt gebruikt voor de paasvuren nat is. Als nat hout brandt, krijg je meer rook dan bij droog hout. Je ziet ook wel eens dat de brandweer stopt met blussen, om te zorgen dat er minder rook vrijkomt', aldus Boer. 'Dat zag je bijvoorbeeld bij de brand bij afvalverwerker Virol in Winschoten.'

