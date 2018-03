Lycurgus na vlotte zege definitief geplaatst voor play-offs om de landstitel

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zich zaterdagavond definitief geplaatst voor de play-offs om de landstitel tegen Orion.

In de achtste speelronde van de kampioenspoule werd met 3-0 gewonnen van SSS. Omdat Orion met 3-1 won van SV Land Taurus is de concurrent uit Doetinchem nog wel koploper in de kampioenspoule.

Thuisvoordeel?

Het verschil tussen beide ploegen is twee punten, maar Lycurgus heeft een duel minder gespeeld. Bij overwinningen (van 3-0 of 3-1) aanstaande woensdag 4 april, uit tegen Dynamo, en op zaterdag 7 april thuis tegen Zwolle kan de ploeg van coach Arjan Taaij alsnog het thuisvoordeel in de best-of-five serie tegen Orion veilig stellen.

Orion koploper

De Groningers verzamelden tot nu toe 26 punten uit acht wedstrijden, Orion is koploper met 28 punten maar had hier dus wel een wedstrijd meer voor nodig. De ploeg uit Doetinchem besluit de competitie op zaterdag 7 april met de thuiswedstrijd tegen SSS.

Maatje te groot voor SSS

De setstanden in Barneveld tegen SSS waren 22-25, 19-25 en 17-25 in het voordeel van de Groningers. Alleen in de eerste set kon de thuisploeg nog enigszins in het spoor blijven van Lycurgus. Toen deze set was binnengehaald gaf de klasse van de gasten al snel de doorslag in de volgende twee sets.

Lees ook:

- Lycurgus herstelt zich van nederlaag door winst op Taurus

- Lycurgus lijdt eerste nederlaag in kampioenspoule