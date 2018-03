Robben haalt met Bayern tegenstander Dortmund door de gehaktmolen

Bayern München is zaterdagavond in Duitsland door de zege van Schalke '04 tegen SC Freiburg nog geen kampioen geworden, maar de Duitse recordkampioen haalde op eigen veld met 6-0 ongenadig hard uit tegen Borussia Dortmund.

Basisplaats Robben

Met Arjen Robben in de basis lieten de Zuid-Duitsers in de eerste helft geen spaan heel van de nummer drie op de rangljist. Dortmund kreeg alle kanten van het veld te zien en mocht met een 5-0 tussenstand de kleedkamer gaan opzoeken na de eerste 45 minuten.

Treffers

De doelpunten kwamen op naam van Robert Lewandowski (3 treffers), Thomas Müller en Franck Ribéry. In de tweede helft haalde Bayern de voet van het gaspedaal, mede met de kwartfinale in de Champions League tegen Sevilla van aanstaande dinsdag in het achterhoofd.

Volledige 90 minuten

Lewandowski scoorde vlak voor tijd nog de zesde treffer. Robben speelde de volledige 90 minuten. De 28e landstitel voor Bayern is nog slechts een kwestie van tijd. De voorsprong van de lijstaanvoerder op de nummer twee Schalke is maar liefst zeventien punten met nog zes duels op het programma.

