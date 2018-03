Deel dit artikel:











Lintje voor vrijwilliger Indoor Tolbert Een archieffoto van indoor Tolbert (Foto: Theo Sikkema / RTV Noord)

Martje Hecker-van der Veen is zaterdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens Indoor Tolbert in de HJ Cazemiermanege.

Mevrouw Hecker (67) nam na 30 jaar afscheid als bestuurslid en vrijwilliger van het hippische evenement. Ze was verantwoordelijk voor de inschrijvingen, de fondsenwerving en de programmering. Daarnaast is de decorandus sinds 2010 vrijwilliger bij de Men- en Rijvereniging Westerkwartier. Daar ondersteunt ze de organisatie van wedstrijden en verzorgt ze het secretariaat bij zomer- en indoorconcours.