Donar verslaat Den Helder in aantrekkelijk duel

Donar heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Den Helder Suns met 73-95 gewonnen. Bij rust was het verschil gemaakt en stonden de Groningers met een verschil van vijftien punten voor: 41-56.

Aanvallend basketbal

Brandyn Curry kwam niet in de actie voor Donar. Hij werd in dit duel gespaard door coach Erik Braal. De thuisploeg speelde fris, aanvallend basketbal en wist de gasten in het eerste kwart aardig bij te benen getuige een tussenstand van 21-24 in het voordeel van Donar.

Hoog driepunts percentage

Ook in het tweede kwart schoten beide ploegen met scherp, onder andere via een hoog driepunts percentage, en werd de score in hoog tempo verder opgevoerd. Het klasseverschil tussen beide ploegen werd hoe langer het duel volgde wel steeds duidelijker.

Duidelijke voorsprong

Aan het einde van het derde kwart was het verschil opgelopen tot negentien punten, 60-79 en in de laatste tien minuten consolideerde Donar deze voorsprong. Topscorer aan de kant van de Groningers was Teddy Gipson met zestien punten. Rienk Mast, Tim Hoeve en Sjoerd Koopmans kwamen alle drie tot ongeveer zeven minuten speeltijd.

Volgende tegenstander Den Bosch

Donar is koploper in de Dutch Basketball League met 42 punten uit 23 wedstrijden. Op Tweede Paasdag komt de ploeg van coach Braal opnieuw in actie, dan komt New Heroes Den Bosch op bezoek. Het duel in MartiniPlaza begint om 15:00 uur.

Lees ook:

- 'Donar-vlucht' gaat niet door, supporters kunnen met spelersbus

- Een basketbaldroom in de USA: 'Maar spelen voor Donar moet ooit gebeuren'

- Data wedstrijden Donar tegen Venetië bekend