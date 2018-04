Deel dit artikel:











Menkemaborg is weer open na herstel bevingsschade (Foto: Menkemaborg)

De Menkemaborg in Uithuizen is zondagochtend om 10.00 uur weer opengegaan, na het herstellen van aardbevingsschade. Het kasteelmuseum had tientallen scheuren in de gang, in kamers en op zolders.

Tegelijk met de hersteloperatie, die betaald is door de NAM, is nieuwe verlichting aangebracht. Daardoor kunnen de vertrekken worden verlicht op een manier dat het altijd lijkt of het dag is en of er geen modern kunstlicht aan te pas komt. Cadeau Het is een cadeau van de eigenaar, het Groninger Museum, voor de negentigste verjaardag van de Menkemaborg vorig jaar. Er wordt ook meteen een nieuw thema over het voetlicht gebracht: 'De Menkemaborg: sfeervol verlicht in de 18de eeuw en nu.' In april en mei zijn er ook 'historische' tulpen te zien, niet alleen op zeventiende-eeuwse aquarellen, maar ook in de tuin. Winterstop De Menkemaborg sluit altijd in de winter, maar door de hersteloperatie duurde de 'winterstop' een maand langer dan normaal. Lees ook: - Menkemaborg moet drie maanden dicht door aardbevingsschade