Een automobilist uit Groningen is zaterdagavond op de A6 tussen Lemmer en Joure over de kop geslagen.

Van de bestuurder is een bloedproef afgenomen; de man testte positief op twee soorten drugs. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen. Het is niet bekend of de man bij het ongeval ook gewond is geraakt.

Door het ongeluk was de snelweg tijdelijk afgesloten.