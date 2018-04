Van minuut tot minuut: Groningen incasseert vlak voor tijd nederlaag tegen Ajax

FC Groningen neemt het vanmiddag in eigen stadion op tegen Ajax. Een zeer belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Door de resultaten van gisteren moet de FC toch weer achterom kijken, Ajax moet winnen om in de titelrace met PSV te blijven.

Voorsprong geslonken

Roda JC won gisteravond knap van Vitesse en het gat met de Limburgers is voor de Groningers geslonken tot zes punten met nog zes duels op het programma. Bij een overwinning vanmiddag kan de ploeg van scheidend coach Ernest Faber een reuzenstap zetten richting directe handhaving.

Ajax ook onder druk

Door de zege van PSV gisteren tegen NAC zit de druk er ook vol op bij Ajax en omdat AZ eenvoudig van ADO won is de tweede plaats ook lang nog geen zekerheidje voor de Amsterdammers.

Volg het wedstrijdverloop vanmiddag via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Van de Looi, Bacuna; Mahi, Doan, Hrustic; Van Weert.

Ajax:

Onana; Kristensen, Veltman, De Ligt, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert.

Scheidsrechter: Kevin Blom

#groaja