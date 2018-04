Actievoerder Jan Holtman stopt deze week met zijn hongerstaking

Jan Holtman stopt deze week met zijn hongerstaking voor het gebouw van het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. De 66-jarige actievoerder vindt het mooi geweest.

Holtman heeft het koud en krijgt het niet meer warm. 'Mijn benen zijn al twee weken koud', zegt hij. 'De doorbloeding in mijn been is niet goed. Op een gegeven moment moet je aan je gezondheid denken.'

Vervanger

Dat Holtman stopt, betekent niet dat de actie in Appingedam ten einde is. 'Zodra mijn vervanger het overneemt, stop ik er mee', zegt hij. 'Misschien komen er zelfs twee vervangers. Maar ik weet nu nog niet op welke dag dat is.'

Geen risico's

Holtman zegt na zijn hongerstaking wel in het actiekamp te willen blijven om andere dingen te gaan doen. 'Ik wil geen verdere risico's meer lopen. Vier weken is genoeg.'

Vrijdag onderbrak hongerstaker Jannie Knot haar actie al voor een paar dagen. Zij moest voor haar kind met het syndroom van down zorgen.

