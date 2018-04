Er loopt een (jonge) wolf door Barnflair: 'Doe die honden naar binnen' (update)

'Het is echt geen 1 aprilgrap', zegt John Stap, die naar eigen zeggen een wolf spotte in Barnflair, vlakbij Ter Apel. Stap maakte er een video van en plaatste deze op Facebook. De video werd binnen een uur meer dan 1000 keer gedeeld.

Maar dan is het altijd nog de vraag: was het wel een wolf? 'Ja, ik weet het wel zeker', vertelt Johns vrouw, Suzan Stap. 'Wij zijn hondenliefhebbers, ik zie het verschil tussen een hond en een wolf.'

Update: Faunavisie bevestigt 'jonge wolf'

Navraag bij Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare in Westernieland leert dat het hier inderdaad om een wolf lijkt te gaan.

'Op de beelden is het lastig te zien, maar dit lijkt me een jonge wolf. Aan de manier van lopen te zien en zoals hij bepaalt hoe hij gaat oversteken, lijkt het me een ervaren dier.'

'Dit zie je niet vaak'

'Was u niet bang?' vraagt presentator Ronald Niemeijer haar. 'Nee hoor, ik vond het wel grappig. Zo dichtbij, dat zie je niet vaak.' Stap was net de honden aan het uitlaten toen ze de wolf zag. Haar man snelde naar buiten om een video te maken.

Spoorloos verdwenen

'Doe die honden naar binnen', hoor je John Stap roepen in de video. Het dier loopt aan de overkant van de weg en springt vervolgens in de sloot. Hij rent richting het huis van de buren. En dan wordt er niets meer van de Wolf vernomen.

Bekijk de video hieronder:

