Opmerkelijk: Trainer fluit voetbalwedstrijd van eigen team

Invalscheidsrechter Johan Ritsema (links) had een bijzondere zaterdag (Foto: Bert Merema)

Als de scheidsrechter van je wedstrijd niet komt opdagen, kun je twee dingen doen: naar huis gaan om later een inhaalwedstrijd te spelen, óf zelf de stoute schoenen aantrekken.

Dat laatste deed Johan Ritsema in de wedstrijd tussen vijfdeklassers SV TEO 1 en VVK 1. Bijzonder, want Ritsema is ook de trainer van de thuisclub uit Ten Post.

'Gelukkig heb ik een heel goede assistent. Die kon de honneurs prima waarnemen', lacht Ritsema.

Neutraal fluiten

Doordeweeks een voetbalwedstrijd inhalen omdat de scheids het laat afweten? Liever niet, dachten ze in Ten Post. Dus wierp de thuisclub Ritsema op als invaller. Hij had immers wel vaker een pot geleid.

'Ze wilden liever niemand uit het dorp zelf, dus na overleg hebben we bedacht dat ik het wel kon doen. Ik dacht dat VVK er niets voor zouden voelen, maar ze waren snel om. Als ik maar neutraal zou fluiten.'

(Invalscheids Ritsema hield zijn kaarten op zak (Foto: Henk Majoor)



Man van de wedstrijd

Dat laatste lukte wonderwel, want Ritsema hield al zijn kaarten op zak in de wedstrijd die gelijk eindigde (1-1). Wel had hij moeite om de knop om te zetten.

'In de eerste tien minuten had ik nog de neiging om mijn spelers te coachen. Dat mag natuurlijk niet. Daarna heb ik er niet meer aan gedacht en na afloop kreeg ik alleen maar positieve reacties. Dat ik werd uitgeroepen tot 'Man van de wedstrijd', vind ik overdreven. Maar een bijzondere zaterdag was het wel´

Liever trainer

Hoewel het fluiten Ritsema dus goed verging, zit hij bij een volgende wedstrijd gewoon weer op de bank.

´Laat mij daar maar zitten, als trainer. Ik vind het veel leuker om met die jongens bezig te zijn, dan naar ze te moeten fluiten.'