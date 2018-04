Expeditie Grunnen: viert een jubileum zonder grafstemming

'Hoera! 1 april, geen grap. 65 jaar is onze Ap! Albert Westers is al 65 jaar jarig op 1 april. In zijn tuin staat een enorme pop van stro met deze leus. Als we aanbellen, vertelt 'Ap' dat het makkelijke deel van zijn leven er nu op zit.

'Straks komt er een stok, dan een karretje met twee wielen en misschien uiteindelijk wel een kar met vier wielen. Het leven wordt vanaf nu steeds zwaarder', vertelt Albert Westers. 'Ik heb daarom alvast mijn doodskist getimmerd.'

'Niet te moeilijk over doen'

Door zijn werkzaamheden bij de begrafenisvereniging heeft Ap veel te maken met de dood. 'Iedereen gaat dood en daarom moeten we er niet te moeilijk over doen', vertelt hij. Een beetje humor over de dood mag dan volgens Ap ook best.

