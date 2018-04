Vol gas: het raceseizoen is weer begonnen

Auto's scheuren over het circuit van Ter Apel (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Ze hebben een lange winter moeten wachten, maar het geduld van de liefhebbers van ovalracing werd eindelijk beloond: zondag waren de eerste races op circuit De Polderputten in Ter Apel.

Dit jaar beleven de ovalraces hun veertigste jubileum.

Zes racedagen

De races worden gehouden in verschilende klasses. Zo is er de juniorklasse waar jongens en meisjes vanaf 11 jaar aan meedoen. Ze rijden in wagens met een maximale inhoud van duizend cc.

Voor dit seizoen staan op De Polderputten zes racedagen op het programma.