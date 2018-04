FC Groningen moet hoofd in slotfase buigen voor treffer van Huntelaar

Deyovaisio Zeefuik in duel met Justin Kluivert (Foto: JK Beeld)

Het breekpunt in de wedstrijd: Mahi mist een strafschop, Onana redt Ajax (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zondagmiddag op de valreep met 1-2 verloren van Ajax. De groen-witten speelden een prima wedstrijd, maar vergaten na de openingstreffer van Van Weert het duel te beslissen. Vlak voor tijd schoot Huntelaar de winnende treffer tegen de touwen. Ajax eindigde met tien man na een rode kaart voor Veltman (2x geel).

Breekpunt

Breekpunt in de wedstrijd was de 25e minuut toen Mimoun Mahi een strafschop miste. Van Weert had de thuisploeg na een kwartier spelen op voorsprong gezet door een voorzet van Mahi, die Veltman eenvoudig van zich afschudde, overtuigend achter Onana te schieten.

Onana redt Ajax

In de rest van de eerste helft bleef FC Groningen veruit de gevaarlijkste ploeg. Onana, die de penalty ook knap uit zijn doel hield, was de man die Ajax op de been wist te houden met enkele mooie reddingen.

Goal Kluivert

De gelijkmaker van Kluivert in de 64e minuut was een mokerslag voor de FC. Voor dit doelpunt waren de Amsterdammers amper in de buurt van het doel van Padt geweest. Ziyech gaf voor en Kluivert kon de bal ongedekt inkoppen.

Bacuna mist kans

Langzamerhand vloeide de energie uit het spel van FC Groningen dat met een geweldige inzet speelde. Bacuna kreeg nog een kans op de winnende treffer, maar wilde de bal afleggen op Mahi terwijl hij voor eigen succes had moeten gaan.

Huntelaar velt vonnis

In de 89e minuut velde Ajax volledig onverdiend alsnog het vonnis over de thuisploeg. Een voorzet van Neres werd nog verwerkt door de verdediging van de FC, maar de bal kwam terecht bij Kluivert. Hij bleef koel en gaf voor, Huntelaar vond een metertje ruimte en schoot de bal achter Padt.

Stand en programma

FC Groningen staat op de veertiende plek in de eredivisie met 29 punten uit 29 wedstrijden. Deze onterechte nederlaag zal nog wel een tijd nadreunen bij de manschappen van Faber. Eerstvolgende wedstrijd is op zondag 8 april, dan wacht de uitwedstrijd tegen Heerenveen.

