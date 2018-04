De teleurstelling droop van de gezichten bij de spelers van FC Groningen. De Groningers hadden Ajax onder de duim, maar lieten de Amsterdammers alsnog ontsnappen.

'Op twee, drie momenten hadden we meedogenlozer moeten zijn. Nu staan we na negentig minuten met lege handen', analyseert aanvaller Tom van Weert het verlies.

'Ajax bij vlagen overklast'

Van Weert bracht zijn club in een zetel door de 1-0 te scoren. De aanvaller zag zijn uitstekende spel echter niet beloond worden. 'We hebben veel dingen goed gedaan en Ajax bij vlagen zelfs overklast in de eerste helft. Ze kwamen niet in de wedstrijd. We vergeten alleen de 2-0 te maken. Nu was de marge te klein.'

De Ligt had het moeilijk

Het viel op dat Van Weert het de veelgeprezen Ajax-verdediger Matthijs de Ligt bijzonder maakte. 'Die heeft misschien wel zijn moeilijkste wedstrijd gespeeld van de laatste weken. Dat neem ik mee naar de komende wedstrijden.'

Faber: 'Kater te verwerken'

Coach Ernest Faber blijft zoals altijd positief, ondanks het verlies van zijn ploeg. 'We waren een uur lang veruit de betere ploeg. Op twee momenten presteren we even niet goed, maar dat is ook hun kwaliteit. We hebben de voorwaarde voor winst gecreëerd, alleen niet het resultaat gekregen. We blijven positief, maar hebben wel een kater te verwerken.'

Degradatiestreep dichterbij

Dat FC Groningen net als tegen AZ in de slotfase nog capituleert, baart Mike te Wierik zorgen. Vooral omdat de degradatiestreep steeds dichter bij komt te liggen.

'Dit is ontzettend waardeloos. Anders hadden we nog meegedaan voor de play-offs. We moeten de punten nog wel pakken, want onder ons doen ze dat ook. Het wordt nog een hectisch einde van het seizoen.'

