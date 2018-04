'Wat een pech, enorme deceptie en ontzettend jammer'

'Groningen domineerde, mooie wedstrijd gezien, ontzettend geflatteerde zege voor Ajax.' Het supporterspanel van FC Groningen is unaniem trots op de wedstrijd die hun favorieten op de mat legden tegen de Amsterdammers, ook al bleef de thuisploeg met legen handen achter. Rapportcijfer: een 7,9.

Dominantie

'Man, man, man..wat een pech (dat is het echt),' aldus Kevin van der Laan. 'Groningen domineerde de eerste 70 minuten geweldig, maar het leek dat de FC leeggespeeld was. De intentie is goed, Ajax was niet geweldig goed, maar breekt de wedstrijd open met een mooie breedte pass op Kluivert van Ziyech.'

Slappe strafschop

'Maar eigenlijk had Ajax nooit in de wedstrijd mogen komen door de slap ingeschoten strafschop van Mahi, die verder prima speelde. Tandem Zeefuik en Bacuna was ook mooi om naar te kijken. Rapportcijfer is gewoon een 8, en volgende week pakken we Heerenveen dik,' besluit Van der Laan.

Enorme deceptie

De 1-2 was ook een enorme deceptie voor Sil Piek. 'Mooie wedstrijd gezien, en als Mahi een betere dag had gehad hadden we hier gewoon, en terecht, gewonnen,' begint Piek met zijn analyse. 'Met een onterecht afgekeurde goal en gemiste penalty hebben we pech gehad, verder jammer dat de pijp na zestig minuten leeg was. Ondanks alles trots op de ploeg, Bacuna en Te Wierik uitblinkers. Eindcijfer: 7.

Gruwelijk gaaf begin

Wat Jasper Kelder opviel was een 'gruwelijk gaaf' begin van deze wedstrijd.'Het team mag van mij echt trots zijn op de manier hoe ze er op klapten en hoe ze Ajax bij de strot grepen. Dat smijten met energie was natuurlijk niet vol te houden en we zagen de ploeg dan ook steeds vermoeider raken.'

Zuur hoe het uitpakt

'Zwak van Faber wat dat betreft dat hij niet eerder nieuwe energie erin bracht en zuur hoe het uiteindelijk heeft uitgepakt, maar ik heb vandaag ook echt wel genoten. Van mij krijgen ze een 8,' besluit Kelder.

Heel onterecht

Ook Ronald Varwijk beoordeelde de nederlaag als vreselijk onterecht. 'Geweldige eerste helft gezien tegen een matig Ajax..goed tussen de linies blijven voetballen en zelfs goed uit de kleedkamer gekomen. Een dikke pluim voor het hele team. Mahi mag zich wel even achter de oren krabben. Teamcijfer een 8,5 met vertrouwen naar het buitenland,' sluit Varwijk af met een knipoog richting de uitwedstrijd van komende zondag tegen Heerenveen.

Geflatteerd

Tot slot zag Kris Groenewold dat de zege voor de Amsterdammers enorm geflatteerd tot stand was gekomen. 'Met name de eerste helft speelde Groningen heel goed. Met heel hoge druk kon Ajax alleen Kristensen als vrije man in positie krijgen, maar die kon geen potten breken.'

Goed positiespel

'Door goed positiespel stonden de belangrijkste spelers bij Ajax (Ziyech, Neres en Kluivert) constant in de dubbele dekking. Schöne mocht inschuiven tot de middenlijn. Met het wisselen van hem voor De Jong kon Ajax wat meer op de helft van Groningen spelen. Twee onoplettende momentjes en we staan met lege handen. Dit is heel frustrerend! Voor het spel, de moed en de aantrekkelijkheid geef ik een 8,' besluit Groenewold.

