Be Quick incasseert diep in blessuretijd gelijkmaker tegen De Meern De 1-2 van Thomas Careman, hier in het wit, was net niet genoeg voor Be Quick archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick was zo dichtbij de drie punten in de degradatiekraker tegen De Meern, maar in blessuretijd maakte de ploeg uit Utrecht toch nog gelijk. De Groningers moesten hierdoor genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel.

Voorsprong bij rust De ploeg van scheidend coach Kevin Waalderbos stond bij rust op bezoek in Utrecht met 1-2 voor door doelpunten van Daan Driever en Thomas Careman (uit een strafschop). Zij bogen een vroege tegentreffer van Jordy Stins om in een voorsprong. Dit was tevens de ruststand. Toch nog de 2-2 Na de pauze waren er kansen over en weer en net toen het erop leek dat Be Quick-doelman Robert Smit alle stormen had doorstaan was het Sven van Doorn die diep in de blessuretijd de bal alsnog achter de keeper van de Groningers wist te koppen. Ongemeen spannend Mede hierdoor blijft het ongemeen spannend in de onderste regionen van de derde divisie. Be Quick staat vijftiende met 23 punten uit 26 gespeelde wedstrijden. Quick '20 en De Meern hebben net zoveel punten, maar een minder doelsaldo. Hekkensluiter Jong de Graafschap is hekkensluiter met 22 punten. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks, de nummers vijftien en zestien moeten nacompetitie spelen. Volgende week zondag staat voor de withemden de thuiswedstrijd tegen middenmotor Hercules op het programma. Lees ook: - Be Quick wint van concurrent Quick'20

