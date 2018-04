Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Ajax

FC Groningen verloor zondagmiddag onverdiend met 1-2 van Ajax. Tom van Weert zette de Groningers in de eerste helft op voorsprong, treffers na rust van Kluivert en vlak voor tijd van Huntelaar bezorgden de thuisploeg alsnog een deceptie.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Ajax was 6,74 oftewel 'Best goud'

Er werden in totaal 1836 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

