Door de mand: Kees Vlietstra laat zijn tranen de vrije loop

Ik kon wel janken afgelopen week. En heb dat ook gedaan. Dagelijks.

Maandag. Het Nederlands Elftal wint met 3-0 van Portugal. Met nieuw elan verslaat de Koeman-trein de jankende Ronaldo. In de counter. Door de bal niet per se te willen hebben. Eindelijk. In de pauze dwaal ik in gedachten af (Ruud Gullit als analist) naar de 35+ competitie van VV Engelbert. Een paar jaar geleden speelden ze op een mooie vrijdagavond tegen het HSC van Dick Lukkien en Gerard Wiekens. Ex-profs tegen middelmatige fulltime amateurs. HSC wilde wel aanvallen maar kon het niet. En 'mijn' Engelbert kon wel aanvallen, maar wilde het niet.

Engelbert parkeerde de lijnbus 78 naar Appingedam voor het kleine handbaldoel. Winnaar van de Bronzen Stier Dick Lukkien was er klaar mee. Die ging op eigen helft de bal demonstratief hoog houden. Om Engelbert uit de tent te lokken. Dat ze de bus uit kwamen om de bal af te pakken. Maar Engelbert vond het wel best. Die hadden de hele week hard gewerkt en bleven lekker achterin hangen. Om uiteindelijk ook nog even te scoren in de counter.

Dinsdag. Ik rijd op de A28 bij Assen-Noord. Anouk zingt op de radio in het Nederlands. Lente heet het nummer. Ik vecht tegen mijn tranen. Opeens telefoon. Harry Popken staat in het scherm. Ik rijs altijd handsfree, dus neem op. 'Moi met Kees.'

Het is even stil aan de andere kant van de lijn. Dan begint het orakel raspend te spreken.

'Ja, met Harry. Zondag is het FC Groningen-Ajax. Ik nodig je uit. We zitten in een skybox. Wij gaan met een groepje om half één weg uut Assen en die jongens van de Asser Glas en Verfhandel hebben wel wat snelheid op de kedde, dus wij zijn voor één uur bij de Euroborg. Ben jij er dan ook? Gaan we biertje drinken. Met twee handen. Verzamelen bij de hoofdingang. Geen 1 aprilgrap.'

Woensdag. In een kolkend MartiniPlaza haalt Donar de halve finale van de Europe Cup. Historisch. In een reportage op RTV Noord houdt Donar-fan Kees 'patat' Lokken het niet droog. 'Dit ga ik in mijn verdere leven niet meer meemaken.' Toen ik nog in de Multatulistraat woonde, stond Lokken in cafetaria De Wijert. Mocht daar altijd graag een vette bek halen op zondagavond. Bij het wachten op de bestelling werd je dan door Kees bijgepraat over alle uitslagen en achtergronden op de Europese en Groningse velden. Van Barcelona tot SETA. Van FC St. Pauli tot GRC. Kees Patat was mijn Studio Sport. Hopelijk zit hij met zijn gevoel over Donar fout. Op naar winst in de finale.

Donderdag. Ophef over een filmpje van vlogster Monica Geuze. Monica is het vriendinnetje van FC Groningen-speler Lars Veldwijk. Niet lang na het plaatsen van de vlog werd die ook weer verwijderd. Te laat om ophef te voorkomen.

FC Groningen-directeur Hans Nijland: 'Ik kan er heel helder over zijn, ik vind het helemaal waardeloos hoe Lars Veldwijk deze week weer in het nieuws is gekomen.' (...) 'Ik ben misschien wel van de oude stempel, maar ik heb helemaal niets met die vlogs. Het is uitermate onverstandig dat Veldwijk daar op deze manier in figureert.'

Net als Nijland ben ik ook niet van de vlogs, maar beroepshalve, ik moet als sportanalist weten waar ik over schrijf, heb ik het filmpje toch even opgezocht.

In het filmpje zitten Lars en Monica samen in een auto. Hij achter het stuur, zij achter de camera. Zij houdt een camera vast, want zij is een vlogster. Hij houdt zijn piemel vast, want hij is een lulletje rozenwater. Monica kirt het uit: 'Lars heeft zijn piemel uit zijn broek gehaald.'

Ik had de tranen over mijn wangen rollen. Lars, met capuchon, zat er onderuitgezakt bij in de veronderstelling dat ze zijn Bronzen Stier wel even met een vochtige lap zou oppoetsen. Dat weigerde ze. Er kijken ook kinderen naar mijn vlogs, moet ze gedacht hebben. Je zag de teleurstelling op het gezicht van Lars. Weer niet gescoord.

Vrijdag. Joost Prinsen is te gast bij De Wereld Draait Door. Hij vertelt vol passie en liefde over dichter, schrijver en zanger Willem Wilmink. Prinsen zit met gebogen rug aan tafel. Hij kruipt bijna in de gast- en tafelheer. Prinsen is in vorm, hij draagt werk van Wilmink voor uit het hoofd. Het ontroert me. Als afsluiting van de uitzending zingt de hele studio 'deze vuist op deze vuist' uit de Film van ome Willem. Ik slik. Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven. Metafoor voor het leven. Eigenlijk zit daar alles in. Stapje voor stapje, met gebalde vuisten bouwen naar de top. Deurzettn. Mooi motto voor de Groningse sport ook.

Zaterdag. Zie via livestreams op televisie, iPad en smartphone drie korfbalwedstrijden tegelijk. Een play-off wedstrijd voor een ticket in de Korfbal League en twee wedstrijden voor twee finaleplaatsen in de Ziggo Dome volgende week. Met een biertje en een zak bolognese chips geniet ik van de mooiste zaalsport van Nederland (echt waar Kees Patat).

Na de voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen in Studio Sport en Match of the Day ga ik naarbed. Morgen een belangrijke dag. Eerst tanden poetsen en contactlenzen uit. Slaperig vergeet ik mijn handen te wassen voor het lenzen uit doen. De bolognese kruiden doen mijn ogen tranen.

Zondag. Met moeite de contactlenzen weer ingekregen. Mijn ogen jeuken. De hele ochtend ben ik gespannen voor FC Groningen-Ajax. Eet bij het paasontbijt veel te veel eieren. Heb zin in de wedstrijd. Benieuwd of de FC lijnbus 78 voor Padt gaat parkeren. Of die Hakim Ziyech echt zo'n goede voetballer is. Of die Deyovaisio (vijf maal woordwaarde) Zeefuik die Justin Kluivert echt een doodschop gaat geven. Ook benieuwd hoe de Euroborg eruit ziet zonder lege groene stoeltjes. Maar bovenal ben ik benieuwd hoe het met Harry Popken is. Korfbalvriend uut Assen.

18.00 uur. Het was geweldig. FC Groningen-Ajax bewees maar weer eens dat spelen met inspiratie en transpiratie kan leiden tot een prima prestatie. Opstelling en instelling bepalen de voorstelling en passie en liefde voor je vak brengen je vuist op vuist naar boven. Maar in sport, en zeker in voetbal, heb je ook te maken met een tegenstander. En om met Harry te spreken, die in de pauze al waarschuwde met 'als je geen kop hebt kan je niet uit het raam kijken en als je de ballen niet tegen het net knalt, kan je niet winnen', werd zijn prognose waarheid. Lucky Ajax won met 2-1 omdat Groningen niet in staat was om het overwicht in doelpunten om te zetten.

Harry was, net als Bacuna, sowieso in vorm. Op de vraag of hij in de gezellige skybox met livemuziek ook nog een biertje wilde, gooide hij zijn klassieker er maar weer eens uit:

'Och kerel. Even geen bier meer voor mij. Heb al zoveel op. Doe mij maar even een frisje. Een wit wijntje, ofzo.'

Resumé van deze Keek op de Week: uithuilen en vuist voor vuist opnieuw beginnen. Fijne Paasdagen.