Eerste winst is binnen voor Meeden in 'Engelse maand'

Zondag een wedstrijd, dinsdag trainen en donderdags weer een wedstrijd. En dat vier weken lang. Het is het lot van zondagvijfdeklasser Meeden.

Afgelastingen

Door de vele afgelastingen speelde de club zondag pas haar vijfde thuiswedstrijd. 'De gemeente heeft een aannemer ingehuurd en daardoor is het veld verknoeid.' vertelt Jacob Dammer. Hij verkoopt de lootjes voor de verloting in de rust. Tot dusver is de hoofdprijs er nog maar vier keer uitgegaan in dit seizoen.

Amper inkomsten

Het kost de club ook geld. Inkomsten zijn er amper geweest. Voorzitter Markus Ploeger staat dan ook een beetje somber langs de lijn. 'De penningmeester heeft een rekensom gemaakt en kwam uit op een schadepost van tienduizend euro. Als er niet gevoetbald wordt zijn er ook geen inkomsten. Maar de boel draait hier wel gewoon door.'

Middenmoot

Meeden staat na acht wedstrijden in de middenmoot. De doelstelling is om op de derde plaats te eindigen. De komende weken zijn daarvoor cruciaal. 'Qua fysieke belasting zal het een moeilijke periode worden.' zegt trainer Jos de Vrieze voordat de negende wedstrijd van het seizoen begint.

Vijftien spelers

Veelerveen is de tegenstander. Zijn ploeg wint redelijk simpel met 3-1. 'We gaan het dinsdag rustig aan doen bij de training, want donderdag komt BNC hier. En ik heb maar vijftien spelers tot mijn beschikking.

Begrip voor hobby

De spelersgroep krijgt dus wel wat voor de kiezen. 'Sommige jongens zullen met hun werk moeten afspreken dat ze eerder weg moeten bij uitwedstrijden. Ze moeten maar een beetje begrip hebben voor onze hobby.' stelt Arjan Wever.

Nog energie over

Hij scoort met een strak schot in de kruising de 1-0. Tweevoudig doelpuntmaker Martijn Niemeijer heeft al zin aan de wedstrijd van donderdag. 'Ik heb nog wel energie. Ik heb niet veel meer gedaan dan twee keer scoren.'

RTV Noord gaat een aantal keren op bezoek bij VV Meeden in de 'Engelse maand' april.