Café Martini draait de hele dag vanaf vinyl: 'Even terug naar mijn jeugd'

Café Martini is vandaag omgetoverd tot een waar Platenparadijs. Dat betekent dat je alle muziek de hele dag vanaf vinyl hoort. En dat is opletten geblazen, bekent presentator René Steenbergen.

'Elke keer een plaatje klaarleggen, naald erop, terugdraaien zodat-ie goed start, het juiste toerental instellen... Ik moet mijn kop er meer dan ooit bijhouden.'

'Terug naar mijn jeugd'

De voorbije weken struinde het team van Café Martini menig rommelzolder en muziekkelder af naar de mooiste muziek op vinyl. 'Overal hebben we leuke platen vandaan getrokken. Het voelt echt even als terug gaan naar mijn jeugd', vindt Steenbergen.

'Bewuster met muziek bezig'

Ook Sergej in 't Veen, medewerker van het Platenparadijs, is zo'n echte liefhebber van vinyl. Bijzonder, want met zijn 27 jaar komt hij toch echt uit de tijd van de cassettebandjes en cd's. Hoe zit dat?



'Vroeger kocht ik op rommelmarkten al veel platen. Dat kostte maar een gulden per stuk. Ook van mijn vader heb ik ooit een doos vol gekregen. Als dj van piratenzenders heb ik veel van vinyl gedraaid. Je bent gewoon veel bewuster met de muziek bezig. Op zo'n dag als vandaag is het natuurlijk helemaal leuk om alles uit te zoeken en klaar te leggen.'

Ik merk eigenlijk nu pas hoe lui ik als dj ben geworden, de afgelopen 20, 30 jaar René Steenbergen - Presentator Café Martini

Steenbergen draait intussen lustig verder, tot Eric Bats het stokje om 13:00 uur van hem overneemt. Dat de muziek niet uit zijn computer komt, maar vanaf een 'zwarte pannenkoek', begint al te wennen.

'Met singeltjes valt het mee, maar met lp's moet je zorgen dat je schuifje op tijd dicht is. Anders hoor je het volgende nummer al. Je moet alerter zijn dan normaal. Ik merk eigenlijk nu pas hoe lui ik als dj ben geworden, de afgelopen 20, 30 jaar.'

Volg het Platenparadijs

Kijk en luister hier tot 18:00 uur naar het Platenparadijs van Café Martini. Via Twitter en Facebook kun je jouw liefde voor vinyl delen.