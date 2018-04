Deel dit artikel:











Babynieuws uit Wildlands: eerste olifantje geboren Het pasgeboren olifantje wordt beschermd door zijn familie (Foto: Wildlands)

In dierentuin Wildlands in Emmen is op Tweede Paasdag een olifantenkalfje geboren. Dat is voor het eerst in het bestaan van de dierentuin.

Het 'kleintje' is gezond en weegt ongeveer 100 kilo. Ook moeder had primeur Het olifantenkalfje wijkt niet van moeders zijde. Ook beide tantes zijn steeds in de buurt. De moeder werd 26 jaar geleden zelf als eerste olifant ooit in Emmen geboren. De pasgeborene is al haar vijfde jong. Nog een jong op komst In totaal telt de kudde van Wildlands nu negen olifanten: drie volwassen vrouwen, één volwassen bul, vier jonge stiertjes en dit pasgeboren kalf. Verwacht wordt dat er nog dit voorjaar een tweede jong volgt. Lees ook: - Zebra geboren in Wildlands Emmen

