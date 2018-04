Dorpsruzie loopt uit de hand: 'Toen ik op mijn rug draaide, begon hij op me in te rammen'

Wat bezielt een volwassen man om het heft in eigen hand te nemen? Op die vraag zoekt Martine Jansen uit Ezinge een antwoord, nadat haar 14-jarige zoon afgelopen dinsdag met zijn vriendengroep werd mishandeld door twee mannen uit het dorp.

'Onze zoon zal niet altijd een lieverdje zijn, maar kom gewoon naar ons toe als hij kattenkwaad uithaalt. Dan geven wij hem straf en kan hij zijn excuses aanbieden', vertelt Jansen.

Avondje chillen

De zes jongeren, in de leeftijd van 13 tot 15 jaar, spreken dinsdagavond af om buiten het dorp te gaan 'chillen'. Dat doen ze wel vaker. Soms levert hun gedrag echter problemen op met buurtbewoners. Volgens een politiewoordvoerder zijn er 'over en weer vaker problemen' tussen het vriendengroepje en dorpsbewoners. Deze avond loopt die ruzie echter volledig uit de hand.

De auto stopte met slippende banden. Een van mijn vrienden moest aan de kant springen om niet aangereden te worden Slachtoffer mishandeling

Als het groepje jongeren aan de Schoorsterweg het Ossenpad opzoekt, zien ze vanaf een rijtje huizen verderop plotseling een auto met hoge snelheid naderen. De 14-jarige Jansen herkent de auto. hij weet direct dat het foute boel is. In het proces-verbaal valt te lezen hoe hij van achter een heg ziet wat er met zijn vrienden gebeurt.

'De auto stopte met slippende banden. Een van mijn vrienden moest aan de kant springen om niet aangereden te worden. Hij gleed uit en viel op de grond. De man stapte uit en rende op hem af. Hij was alleen gekleed in een jas tot op zijn heupen. Verder was hij volledig naakt. Hij pakte mijn vriend onder zijn keel vast, bij de kraag van zijn jas. 'Wat moet je nou?', zei hij, terwijl hij zijn vuist balde. Toen ik doorkreeg wat zijn bedoelingen waren, werd ik bang.'

'Hij probeerde me op de grond te krijgen'

De man stapt weer in zijn auto en rijdt verder richting het Ossenpad. Daar stopt hij om een andere jongen beet te pakken. Die verliest zijn evenwicht en valt hard met zijn hoofd op het beton. 'Toen hij op de grond lag, werd hij meerdere keren op zijn gezicht geslagen', vertelt de jongen. De man richt zich vervolgens op een meisje uit de groep. Ook haar pakt hij beet. Dan merkt hij Jansen op. En ook voor hem is er geen ontkomen aan.

'Hij kwam naar me toe en ik voelde dat hij mijn schouders pakte. Hij probeerde me op de grond te krijgen. Ik rolde door de berm naar beneden, richting de sloot. Door me af te zetten, kwam ik daar niet in terecht. Ik sprong naar de overkant en pakte mijn telefoon om de politie te bellen.'

Toen ik op mijn rug draaide, begon de man op me in te rammen. Ik werd duizelig Slachtoffer mishandeling

Op dat moment komt er een tweede man aangefietst. Samen proberen ze hem in te sluiten op het weiland.

'Ik rende weg, maar voelde hoe ik pootje gehaakt werd en hard voorover op de grond viel. Toen ik op mijn rug draaide, begon de man op me in te rammen. Eén keer op mijn linkerwang en drie keer rechts. Ik werd duizelig.'

'De angst zit goed in'

Wanneer de zoon van één van de mannen zijn vader tot stoppen maant, houdt het gevecht op. Jansen rent weg en belt de politie. Bij een huisarts laat hij zijn verwondingen behandelen. Die blijven beperkt tot een flinke zwelling op zijn gezicht en een ruis in zijn oor. Maar de schrik zit er goed in.

'Hij sliep de eerste paar nachten nauwelijks', vertelt moeder Martine Jansen. 'Een van de meiden durft sinds het incident niet meer over straat.'

Bestuurder opgepakt

Bij de politie doet Jansen aangifte van 'mishandeling dan wel poging tot doodslag'. De bestuurder van de auto wordt opgepakt en verhoord. Na een nacht in de cel komt hij weer vrij. De tweede man meldt zich zelf bij de politie en wordt niet vastgehouden. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak momenteel in behandeling.

Jeugdsoos als oplossing

Moeder Jansen hoopt dat er snel een einde komt aan de ruzie in het dorp. Een gesprek met de man, enkele weken eerder, mocht niet baten. Een jeugdsoos zou volgens haar veel problemen kunnen voorkomen. Ze doet dan ook een klemmend beroep op de gemeente om actie te ondernemen.

'De gemeente moet echt eens kijken of zoiets gerealiseerd kan worden. Het laatste plan voor een soos is helaas afgeschoten. Maar de jeugd moet gewoon een plek hebben om samen te komen. Zeker als het straks langer licht is buiten.'