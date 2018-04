Strandjutter vindt stukje oorlogsgeschiedenis op Schier

'Opeens zie je een zwarte bladzijde uit onze moderne geschiedenis.' Zo omschrijft strandjutter Casper Meinders uit Eenrum zijn vondst: een stuk van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.

Meinders gaat wekelijks naar het eiland om te kijken of er iets bijzonders aanspoelt.

Stuk aluminium

Zo vindt hij fossielen uit de laatste ijstijd, barnsteen en tijdens zijn laatst zoektocht dus het vliegtuigonderdeel. 'Ik zag een stuk aluminium liggen en dan weet je al snel dat het om een stuk vliegtuig gaat', vertelt Meinders die al vele honderden kilometers of het strand heeft gelopen.

Code

Hij heeft al een keer eerder een vliegtuig onderdeel gevonden maar nog nooit zoiets als dit. 'Hieraan kan je echt zien dat het een uiteinde van een vliegtuigstaart is. Ook is er een code op het onderdeel te zien en dat zie je niet vaak'.

Geallieerd vliegtuig

Door de code kon achterhaald worden om wat voor onderdeel het ging. Meinders kreeg daarbij hulp van de 'Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945'. Die deed onderzoek en stelde vast dat het van een RAF Wellington Bommenwerper is.

Het is naar alle waarschijnlijkheid het achter navigatielicht die aan de uiteinden van de vleugels zaten. Het begin van het nummer (285) staat voor dit type vliegtuig.

Bijzonder gevoel

In de Tweede Wereldoorlog vlogen geallieerde vliegtuigen van Engeland richting Duitsland voor verkenningen en bombardementen. Door luchtgevechten boven de Noordzee keerde een groot aantal nooit meer terug en verdwenen in de Noordzee.

Af en toe spoelen er nog onderdelen aan. 'Als je ineens oog in oog staat met een zwarte bladzijde uit de geschiedenis is een bijzonder gevoel. Al juttend over het strand ervaar je de vrijheid dan even dubbel', zegt Casper Meinders.