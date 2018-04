Deel dit artikel:











LIVE: Donar - New Heroes (afgelopen) (Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen maandagmiddag tegen New Heroes uit Den Bosch. De wedstrijd is rechtstreeks te volgen via RTV Noord.

Donar is koploper in de eredivisie met 42 punten uit 23 duels. New Heroes staat derde met 38 punten uit 24 wedstrijden. Live De wedstrijd in MartiniPlaza begint om 15.00 uur en is live te volgen via onderstaande stream.