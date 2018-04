Boerderij kleurt roze als steun voor Pink Ribbon

'Wat is dat dan? Eem kieken!', zegt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher tegen het team als hij vanaf de weg roze strobalen ziet liggen.

Moeder en dochter boer

Het team van Expeditie Grunnen komt op een boerderij in Leens terecht, die gerund wordt door moeder Anita Jongman en dochter Esther de Boer.

'Moeder en dochter, dat zie je niet vaak. Hoe komt dat zo?', vraagt Bosscher aan Anita. 'Mijn man is in 2004 bij een bedrijfsongeval overleden. En nu zit ik samen met mijn dochter in de maatschap.'

Pink Ribbon

En van wie was het idee om de balen in het roze plastic te wikkelen? 'Dat was een idee van mijn dochter.' Esther steunt op deze manier Pink Ribbon, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar borstkanker.

'Maar dat is niet het enige wat we hebben van Pink Ribbon.' Trots laat Esther haar roze kalverkleden zien. 'Het is lekker warm voor de dieren, maar het ziet er ook nog schattig uit.'