GHHC kan niet stunten tegen koploper Den Bosch

De hockeysters van GHHC hebben de knappe overwinning tegen Nijmegen (2-3) van afgelopen zaterdag geen vervolg kunnen geven. Op Tweede Paasdag ging de thuiswedstrijd tegen lijstaanvoerder Den Bosch met 4-0 verloren.

Door deze nederlaag zijn de Groningse vrouwen weer hekkensluiter in de hoofdklasse. De Bosschenaren waren duidelijk een maatje te groot voor de thuisploeg.

Geen illusies

Enige illusies die de ploeg van coach Marc Materek mocht hebben om voor een verrassing te zorgen werden door Den Bosch al snel de grond ingeboord. Na een kwartier spelen stond het al 2-0 voor de gasten door treffers van Frédérique Matla en een benutte strafcorner van Margot van Geffen.

Gemiste kansen

GHHC herpakte zich hierna en stond verdedigend goed en compact te spelen. Toen Sian Keil echter in de 54e minuut de 3-0 liet aantekenen was het duel gespeeld. Lieke Hulsen schoot met een benutte strafbal de eindstand op het scorebord.

Gezakt

Door deze nederlaag zijn de Groningse vrouwen gezakt naar de laatste plaats in de hoofdklasse. Omdat Huizen met 1-0 won van Bloemendaal is de situatie er voor GHHC niet rooskleuriger op geworden. De achterstand op Huizen is nu weer drie punten.

Degradatiestrijd

Nijmegen heeft ook vijf punten. Het ziet er op dit moment naar uit dat Groningen en Nijmegen moeten gaan uitvechten wie de laatste plaats zal ontlopen. De hekkensluiter degradeert namelijk rechtstreeks.

