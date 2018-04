Deel dit artikel:











Donar lijdt zeldzame nederlaag na hard duel tegen New Heroes Jason Dourisseau vecht een verbeten duel uit met Mike Miklusak (Foto: JK Beeld) Brandyn Curry glipt langs Maarten Bouwknecht (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben sinds lange tijd weer eens verloren in de competitie. New Heroes uit Den Bosch was maandagmiddag te sterk (71-80) in MartiniPlaza.

Agressief begin De bezoekers begonnen agressief aan de wedstrijd en Donar had grote moeite om de kansen te verzilveren. Na het eerste kwart stond het 10-16, halverwege 28-32. Donar maakte in de eerste helft slechts één driepunter uit dertien pogingen.

Tweede helft Ook in het derde kwart lukte het niet bij Donar. De achterstand liep daarin zelfs op naar zeventien punten (43-60). In het laatste bedrijf kon Donar de schade niet meer goedmaken. Topscorer aan de kant van Donar was Teddy Gipson met 19 punten.

Derde nederlaag Het is de derde nederlaag in de competitie voor Donar. De eerste wedstrijd uit bij ZZ Leiden ging verloren met 75-63. Vervolgens verloor Donar nog een keer reglementair van Aris Leeuwarden (20-0).

Koploper Donar blijft koploper in de eredivisie met 42 punten uit 24 duels. New Heroes staat nu gedeeld tweede met 40 punten uit 25 wedstrijden.

Landstede Donderdagavond speelt de ploeg van coach Erik Braal opnieuw thuis, dan tegen Landstede Basketbal, die de tweede plek deelt met New Heroes. Lees ook: - Donar verslaat Den Helder in aantrekkelijk duel

- 'Donar-vlucht' gaat niet door, supporters kunnen met spelersbus