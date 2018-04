Voetbalvereniging Eenrum verloot huis, auto en vliegreis

Niets is te gek voor voetbalvereniging Eenrum. De club verloot binnenkort een huis, auto en vliegreis ter ere van haar honderdjarig bestaan. De opbrengst? Die gaat naar de renovatie van het sportcomplex.

'Dat is toch wat mensen willen winnen als ze meedoen aan een willekeurige loterij?', zegt Eric Schoenmakers. Samen met twee andere clubleden uit de jeugdcommissie, Margreet Stuurwold en Hans Oorebeek, heeft hij de actie opgezet.

Fries idee

Het idee voor een grote loterij komt uit Friesland. Daar is onlangs bij VV Ouwe Syl een huis verloot. 'Een collega initiatiefnemer zag dit en dacht: "Dit kunnen wij hier ook". Maar dan wat groter met een auto en een vliegreis erbij', vertelt Schoenmakers.

De prijzen waren makkelijk geregeld volgens hem. De vakantie naar Griekenland voor twee personen komt van een plaatselijke reisbureau en bij een garagehouder uit het dorp kon de voetbalvereniging een auto voor een mooi prijsje krijgen. De vakantiewoning op Lauwersoog is gevonden via Funda.

Maar het administratieve geregel is volgens Schoenmakers een hoop werk. Er is veelvuldig contact geweest met de accountant, notaris, belastingdienst en de kansspelautoriteit. 'Hier zitten vele, vele uren in'.

Hier is de winkans 1 op 3300. Er worden namelijk maximaal 9900 loten verkocht Eric Schoenmakers - Clublid VV Eenrum

Financiële uitdaging voor kleine vereniging

'Het huis is gekocht onder voorbehoud. Mocht er iets mis gaan met de loterij, dan kunnen we van de koop afzien', zegt Schoenmakers. Verder heeft de vereniging met de accountant en juristen om tafel gezeten en zijn er financiële constructies opgezet om de vereniging niet failliet te laten gaan.

'Ook kan de penningsmeester er niet zomaar met de inkomsten vandoor gaan. Daarvoor is iets geregeld. Dit was een hoop uitzoekwerk, te veel om op te noemen', vertelt de Eenrummer.

Zakcentje voor..

De vereniging organiseert de actie vanwege het honderdjarig bestaan, maar ook omdat er geld nodig is om het sportcomplex aan te pakken. 'Ons veld is erg slecht en we hebben nog maar weinig wedstrijden kunnen spelen dit jaar', vertelt Schoenmakers.

De voetbalclub wil graag een nieuw kunstgrasveld aanleggen en de rest van het complex aanpakken met een speelveld voor de kinderen. Daarnaast wil de vereniging ook een overkapping voor het publiek maken. 'We willen dat het complex weer aantrekkelijk wordt, ook voor de jeugd', vertelt Schoenmakers.

Winkans

Eén lot kost 98 euro. Die prijs heeft de club vastgesteld omdat volgens Schoenmakers de winkans groter is dan bij andere loterijen. 'Hier is de winkans 1 op 3300. Er worden namelijk maximaal 9900 loten verkocht.'

De voetbalvereniging hoopt minimaal 6000 loten te verkopen. Dan zijn ze uit de kosten.

Schoenmakers verwacht dat alle loten wel verkocht worden. 'Dit was ook in Friesland zo. Uit een overzicht bleek dat ook veel mensen uit de rest van Nederland een lot kopen. Deze actie is ook aantrekkelijk voor de randstad of mensen uit Duitsland die een mooi vakantiehuis op Lauwersoog willen.'

De gemeente reageerde positief op onze plannen Eric Schoenmakers - Clublid VV Eenrum

Goedkeuring

Het loterijplan heeft de goedkeurig van de leden gekregen tijdens een extra algemene ledenvergadering. Ook de gemeente De Marne staat positief tegenover de actie en is blij dat de vereniging zelf de touwtjes in handen neemt.

Wethouder Kor Berghuis heeft al aangeboden om het eerste lot te kopen. 'Ja, hij zag ons al aankomen met bedelende handen. Maar de gemeente was blij verrast toen we ons plan vertelden om zelf het sportcomplex aan te pakken', zegt Schoenmakers.

20 april start de lotenverkoop. Dan gaat de website online waarop de loten te koop zijn.