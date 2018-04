Expeditie Grunnen: Beestenboel in Marum

Het is een heuse beestenboel bij de open dag van het Ezelpark en Kamelenhouderij in Marum. (Foto: Marthijs Veldthuis / RTV Noord)

Ezels, kamelen, kippen, konijnen, papegaaien en nog veel meer! Het is een heuse beestenboel bij de open dag van het Ezelpark en Kamelenhouderij in Marum. Het team van Expeditie Grunnen nam een kijkje op deze tweede Paasdag.

Ook in Expeditie Grunnen

- Een serre bouwen met jonge hulpjes

- Dat is het Pieterpad niet

- Een boerderij met een roze tintje

- Voorbereidingen voor het Paasvuur

- Bongelwuppen in Opende

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!