Jong FC Groningen laat ACV kansloos, Antuna blinkt uit

FC Groningen onder 23 heeft op Tweede Paasdag de uitwedstrijd tegen ACV met 3-1 gewonnen. Uriel Antuna was de uitblinker aan de kant van de gasten, de Mexicaan scoorde het eerste doelpunt en leverde de assists bij de andere twee goals van de FC.

Sterke eerste helft

De Groningers speelden een hele sterk eerste helft en domineerden de wedstrijd volledig. Na een kwartier spelen viel het eerste doelpunt. ACV-doelman Bart Woering verwerkte een voorzet half waarna Antuna er als eerste bij was om de bal in het doel te tikken.

Assists Antuna

Na een half uur spelen verdubbelde Jong FC Groningen de voorsprong. Na een goed uitgespeelde aanval leverde Antuna dit keer de assist waarna Browne het afmaakte. In de 38e minuut beslisten de groen-witten feitelijk het duel. Opnieuw was de Mexicaanse vleugelspits zijn tegenstander te snel af, ditmaal schoot Michael Breij raak.

Teugels vieren

De gasten lieten in de tweede helft de teugels vieren en moesten vlak voor tijd nog een tegentreffer toestaan van Jonah van der Werf. Arts was tevreden over het spel, vooral in de eerste helft, en over de ontwikkeling van Antuna.

Verbeterpunten

'Uriel speelde een prima duel vanmiddag,' aldus Arts. 'Hij heeft heel veel wedstrijden nodig om op een hoger niveau te komen. Hij werkt hard aan zijn verbeterpunten. Met zijn snelheid heeft hij een groot wapen in handen, hier kan hij veel meer rendement uithalen. Dat is vanmiddag aardig gelukt.'

Stand en programma

Jong FC Groningen blijft vijfde in de derde divisie met 45 punten uit 25 wedstrijden. De Groningers zijn nog in de race voor een periodetitel. Volgende week zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Quick Boys.

