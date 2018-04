BCM Orli uit Tsjechië prolongeert titel op Nordic Basketball Tournament

Het basketbalteam BCM Orli is winnaar geworden van de 23ste editie van het Nordic Basketball Tournament onder 20 jaar in Groningen. De Tsjechen prolongeerden hun titel door in de finale het Duitse Piraten Hamburg te verslaan met 76-56.

Orli schiet scherper

In sporthal Vinkhuizen waren beide teams in de beginfase aan elkaar gewaagd, maar schoot Orli scherper. Bij rust stond de titelverdediger al met 41-28 voor. Deze voorsprong werd in de tweede helft nog verder uitgebreid en kwam geen moment meer in gevaar.

Donar mist podium

De talenten van Donar grepen net naast de derde plek. In de troostfinale was het Engelse Myerscough met 77-72 net te sterk. De Groningers sleepten er na reguliere speeltijd nog een verlenging uit 65-65, maar moesten in de verlenging het hoofd buigen voor de Engelsen.