Rechtbank doet morgen uitspraak in omvangrijke DigiD-fraude

Rechtbank doet dinsdag uitspraak in omvangrijke DigiD-fraude. (Foto: RTV Noord)

De rechtbank doet dinsdag uitspraak in de omvangrijke DigiD-fraudezaak, waarin een 58-jarige ex-belastingdienstmedewerker uit Westerlee een belangrijke rol speelde.

In februari werd voor onder meer schending van het ambtsgeheim, oplichting en deelname aan een criminele organisatie een celstraf van 2,5 jaar tegen hem geëist.

Cruciale rol

Van 370 studenten in Groningen werd in 2013 de DigiD (digitale identiteit) vervalst en buiten hen om werden huur- en zorgtoeslagen aangevraagd. De schade bij de belastingdienst bedroeg bijna vier ton.

De oud-ambtenaar speelde daarbij een cruciale rol. Hij viste uit het systeem van zijn werkgever de persoonsgegevens en vroeg nieuwe activeringscodes aan. Zijn 57-jarige echtgenote informeerde een 30-jarige Veendammer op welke adressen de post de activeringscodes bezorgde.

De Veendammer haalde die postbussen van de studentenflats vervolgens leeg. De codes werden vervalst en de toeslagen aangevraagd. De vrouw hoorde voor haar rol anderhalf jaar cel tegen zich eisen en de Veendammer zou twee jaar moeten zitten.

Katvangers

Het geld kwam op bankrekeningen van katvangers (die tegen betaling hun rekening hiervoor beschikbaar stellen) terecht. Dit waren onder meer Roemenen die door een 53-jarige Stadjer en zijn 27-jarige zoon naar Nederland waren gelokt voor een werkplek in de kringloopwinkel van de Stadjer.

De Roemenen moesten bij aankomst een Nederlandse bankrekening aanvragen en hun pas met code afgeven. Zij kregen daarvoor een kleine vergoeding en gingen in busjes terug naar Roemenië.

Volgens het Openbaar Ministerie was de 31-jarige zoon van de oud-ambtenaar de bedenker van dit alles. Hij zou zijn ouders erbij hebben betrokken en gemanipuleerd. De Stadjers en de zoon hangen een celstraf van 2,5 jaar boven het hoofd.

Aan het licht

De zaak kwam in juni 2013 aan het licht toen twee studenten aangifte deden van identiteitsfraude. In november van dat jaar hielden agenten de Veendammer en zijn vriendin aan, omdat die zich verdacht ophielden bij de studentenflats. De politie hield uiteindelijk negen verdachten in deze zaak aan.

De rechtbank velt vandaag haar oordeel over zes zaken. Drie zaken waren niet voldoende afgerond en komen later opnieuw bij de rechtbank aan bod.

