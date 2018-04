Braal: 'We kwamen niet in ons ritme'

Donar-coach Erik Braal was na afloop van de 71-80 nederlaag tegen Den Bosch realistisch. 'Het is niet leuk, maar we staan wel weer met beide benen op de grond. Dit kan je weleens overkomen als je je niveau niet haalt.'

Veel fouten

'Den Bosch probeerde vanaf het begin heel veel fouten te maken,' aldus Braal. 'Zo onderbraken ze veel van onze aanvallen en konden we alleen vanaf de vrije worp lijn scoren. Het is een lonende strategie als hun spelers heel laat in de wedstrijd tegen hun vijfde fout aanlopen.'

Komt weleens voor

'Bij ons waren een aantal jongens die niet hun normale niveau haalden wat ze normaal wel halen. Dat komt weleens voor in die series die wij hebben. Zo is het gewoon. Ik ben blij dat een team dit een keer doet. Uiteindelijk maakt ons dat sterker, want ook hiervoor moeten we een plan verzinnen om het tegen te gaan,' besluit Braal zijn analyse.

